وسائل إعلام إسرائيلية: الحكومة الإسرائيلية تلغي قرار إقالة رئيس الشاباك رونين بار بعد إعلانه نيته الاستقالة في شهر 6 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2025 - 16:12

وسائل إعلام إسرائيلية: الحكومة الإسرائيلية تلغي قرار إقالة رئيس الشاباك رونين بار بعد إعلانه نيته الاستقالة في شهر 6

منذ 1 ساعة 29 April، 2025
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