مندوب الصين بمجلس الأمن: العملية العسكرية التي قامت بها أمريكا وبريطانيا باليمن من شأنها تقويض عملية السلام هناك – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2024 - 02:34

مندوب الصين بمجلس الأمن: العملية العسكرية التي قامت بها أمريكا وبريطانيا باليمن من شأنها تقويض عملية السلام هناك

منذ 55 mins 13 January، 2024
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