وزير الدفاع اليمني: كلما طالت الحرب على أهلنا في غزة يصبح لدينا الكثير والكثير من المفاجآت – موقع قناة المنار – لبنان
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العدوان الأميركي البريطاني يستهدف قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة ومعسكر كهلان شرق مدينة صعدة
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث خلال الاحتفال التكريميّ بذكرى مرور أسبوع على استشهاد القائد الجهادي وسام حسن طويل "الحاج جواد" في بلدة خربة سلم الجنوبية الأحد في 14/1/2024 عند الساعة 14:30
القوات المسلحة اليمنية: العدو الأميركي والبريطاني يتحمل كامل المسؤولية عن عدوانه الإجرامي ولن يمر من دون رد او عقاب
وزير الدفاع اليمني: كلما طالت الحرب على أهلنا في غزة كان لدينا الكثير من المفاجآت ومراحل الهيمنة والتبعية دفنت وولّت
المكتب السياسي لأنصار الله: العدوان الأميركي-البريطاني لن يثني الشعب اليمني عن مواصلة دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني
حزب الله: العدوان الأميركي يؤكد أن أميركا شريك كامل في المآسي والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة
رئيس المكتب السياسي لحركة أمل جميل حايك دان العدوان الأميركي-البريطاني على اليمن: انحياز إلى جانب الكيان الصهيوني
الخارجية الإيرانية: ندين الهجمات العسكرية الأمريكية البريطانية على اليمن ونعتبرها عملا تعسفيا وانتهاكا للقانون الدولي
وزير الدفاع اليمني: كلما طالت الحرب على أهلنا في غزة يصبح لدينا الكثير والكثير من المفاجآت
منذ 1 ساعة
12 January، 2024
عاجل
وزير الدفاع اليمني
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وزير الدفاع اليمني: جاهزون للردع والرد واليد الطولى في البحرين الأحمر والعربي هي لليمن
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