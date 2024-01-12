وزير الدفاع اليمني : أيادينا على الزناد ومعنوياتنا أشد وأصلب من الفولاذ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2024 - 20:06

وزير الدفاع اليمني : أيادينا على الزناد ومعنوياتنا أشد وأصلب من الفولاذ

منذ 2 ساعة 12 January، 2024
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