رأى رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور جنوب لبنان أن “الاعتداءات الاميركية على اليمن تؤكد الشراكة الفعلية بين أميركا والغرب والكيان الصهيوني في الجرائم والمجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وبحق المدنيين في جنوب لبنان”.

وقال الشيخ ياسين إن “إستهداف مركز الهيئة الصحية وكشافة الرسالة من قبل العدو بالأمس وهي مراكز مدنية لجمعيات إنسانية هو استمرار لعدوانه الارهابي الذي لن يتوقف إلا بقوة المقاومة التي ستفرض السيادة والحرية والاستقلال اللبناني والرد الحازم على ارهاب ووحشية العدو” .

واكد الشيخ ياسين أنه “على المبعوثين الدوليين زيارة الجنوب لرؤية الارهاب الصهيوني وعدم طرح مبادرات فيها مقايضة أو تهديد أو ترغيب”، وشدد على أن “اتباع السفارات ومدعي السيادة يغررون بالخارج ويوهمونه أن لبنان ما زال لبنان الانتداب ولكنه في الحقيقة بفضل الثلاثية الوطنية بات لبنان الحرية والتحرير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام