القناة 12 العبرية: دوّت صفارات الإنذار في المستوطنات الشمالية منذ السابع من تشرين الأول 934 مرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2024 - 21:26

القناة 12 العبرية: دوّت صفارات الإنذار في المستوطنات الشمالية منذ السابع من تشرين الأول 934 مرة

منذ 14 mins 11 January، 2024
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