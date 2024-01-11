مجاهدو سرايا القدس يؤكدون استهدافهم في وقت سابق آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف الـ “تاندوم” والاشتباك مع جنود العدو من مسافة صفر موقعين عددا منهم بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2024 - 21:26

مجاهدو سرايا القدس يؤكدون استهدافهم في وقت سابق آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف الـ “تاندوم” والاشتباك مع جنود العدو من مسافة صفر موقعين عددا منهم بين قتيل وجريح

منذ 57 mins 11 January، 2024
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