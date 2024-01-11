مراسل المنار : قصف صهيوني يستهدف أطراف بلدة حولا ورشاشات العدو تستهدف أحياء بلدة كفركلا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2024 - 21:26

مراسل المنار : قصف صهيوني يستهدف أطراف بلدة حولا ورشاشات العدو تستهدف أحياء بلدة كفركلا

منذ 59 mins 11 January، 2024
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