مراسل المنار : قصف صهيوني يستهدف أطراف بلدة حولا ورشاشات العدو تستهدف أحياء بلدة كفركلا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2024 - 21:26
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الهيئة الصحية الإسلامية تزف الشهيدين المسعفين علي محمود الشيخ علي من رشاف وساجد رمزي قاسم من عيتا الشعب
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وزارة الأمن الإيرانية: اعتقال 35 شخصا على صلة بتفجيري كرمان الإرهابيين اللذين أوقعا أكثر من 100 شهيد الأسبوع الماضي
مراسل المنار : قصف صهيوني يستهدف أطراف بلدة حولا ورشاشات العدو تستهدف أحياء بلدة كفركلا
منذ 59 mins
11 January، 2024
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