سرايا القدس: نخوض معركة ضد قوات العدو التي اقتحمت الحي الشرقي من مدينة جنين منذ ساعات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 11 2024 - 07:42

سرايا القدس: نخوض معركة ضد قوات العدو التي اقتحمت الحي الشرقي من مدينة جنين منذ ساعات

منذ 1 ساعة 11 January، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة