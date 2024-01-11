قوات الاحتلال تقتحم قرية قريوت جنوب نابلس ومدينة أريحا في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2024 - 03:06
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تواصل العدوان الصهيوني المدعوم من أمريكا ودول أوروبية لليوم الـ 97 على التوالي وسط تجاهل من الأمم المتحدة ووكالاتها
أكثر من 93% من مواطني غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي وسط مخاطر من تفشي الأمراض ونزوح أكثر من 85% من سكان القطاع
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال يستخدم الإبادة الجماعية والتجويع بهدف تهجير شعبنا ولن تنجح كل تلك الخطط
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث خلال الاحتفال التكريميّ بذكرى مرور أسبوع على استشهاد القائد الجهادي وسام حسن طويل "الحاج جواد" في بلدة خربة سلم الجنوبية الأحد في 14/1/2024 عند الساعة 14:30
المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: نواجه تحديات كبيرة داخل غزة بسبب نقص الوقود والعراقيل التي يضعها جيش الاحتلال
المرصد الأورومتوسطي: قدمنا لجنوب إفريقيا مذكرة بأبرز المقابر الجماعية بغزة وعمليات القتل الجماعي واستهداف القطاع الصحي
يديعوت أحرونوت: توتر بين لندن وتل أبيب بعد بدء الشرطة البريطانية تحقيقا بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة
القناة 13 الصهيونية: بلينكن قال في اجتماع مع مجلس الحرب إنه يستحيل القضاء على حماس وبعض اجتماعاته كانت متوترة
مقتل جندي صهيوني وإصابة آخر خلال المواجهات في قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه المعلن إلى 520 منذ بدء معركة طوفان الأقصى
مندوب الجزائر في مجلس الأمن: لا يمكننا تجاهل الرابط بين ما يجري بالبحر الأحمر وما يحدث في قطاع غزة
مندوب الصين بمجلس الأمن: ما يشهده البحر الأحمر هو انعكاس للنزاع في غزة وطالبنا بضرورة وقف الأعمال العدائية في القطاع
المكتب السياسي لأنصار الله: التحركات العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر غير شرعية ولا مبرر لها سوى دعم الكيان الصهيوني
المكتب السياسي لأنصار الله: تفادي التصعيد في البحر الأحمر يكون بوقف العدوان على غزة وغير ذلك يزيد من اتساع الصراع
رئيس الوفد الوطني اليمني: ماضون في استهداف السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى يتوقف العدوان
حركة المجاهدين الفلسطينية: ندين اعتماد مجلس الأمن لقرار يدين عمليات القوات اليمنية ضد السفن الصهيونية
المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل عملياتها اسناداً للمقاومة في قطاع غزة وتستهدف موقع المرج الصهيوني ونقطة الجرداح
المقاومة الإسلامية: نهيب بأهلنا عدم التجاوب مع المتصل في أية عملية استعلام تتعلق بالمحيط وحركة الأفراد وقطع الإتصال
المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم القواعد الأمريكية قرب مطار أربيل وفي حقل كونيكو وغرب مطار القامشلي في سوريا
رئيس الوزراء العراقي: نسعى لإخراج قوات التحالف الدولي بشكل سريع ومنظم كي لا تبقى في البلاد لمدة طويلة وتستمر الهجمات
السوداني: إنهاء العدوان على غزة من شأنه وقف خطر التصعيد ونحذر من توسع ساحة الصراع في منطقة تمتلك معظم إمدادات الطاقة
قوات الاحتلال تقتحم قرية قريوت جنوب نابلس ومدينة أريحا في الضفة الغربية
منذ 1 ساعة
11 January، 2024
عاجل
اريحا
الاحتلال الاسرائيلي
الضفة الغربية
نابلس
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