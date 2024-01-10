تواصل صحف وقنوات العدو التركيز على الاحداث في “الجبهة الشمالية” وما حققه حزب الله من انجازات ومن دعم لجبهة غزة رغم حديث هذا الاعلام عن التكتم الكبير الذي يطبع اوضاع شمال كيان العدو حول ما يتعرض له العدو من خسائر ، واعتبرت وسائل اعلام صهيونية انّ “حزب الله حقق إنجازاً استراتيجياً غير مسبوق”.

صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية تحدثت عن هجوم المقاومة الاسلامية بالمسيرات امس على مقر القيادة الشمالية وقالت ان “رد حزب الله ليس شيئاً يمكن الاستهانة به، حيث أن الطائرة بدون طيار والتي تمكنت من التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية (فلسطين المحتلة) وتجنبت الدفاعات الجوية وضربت مقر القيادة الشمالية كان من الممكن أن تصيب قائد القيادة “أوري جوردين”.

واشارت من جهة ثانية ان الدمار الكبير الذي ألحقه حزب الله بالمستوطنات الشمالية يمكن وصفه بأنه غير مسبوق.

واعتبر المحلل العسكري في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، يوسي يهوشواع، ان “حزب الله ينجح في إلحاق أضرار كبيرة بالبلدات (في شمال فلسطين المحتلة) بواسطة قذائف مضادة للدروع، والدمار فيها غير مسبوق، ويكون أحيانا تحت الرادار بسبب هجر السكان للمنطقة. ورغم ذلك، فإن الضرر لإسرائيل هو قومي واقتصادي ومعنوي. وبالإمكان الاطلاع من خلال هذا الوضع على الأدوات المتنوعة التي بحوزة حزب الله من أجل التسبب بألم في الجبهة الداخلية الإسرائيلية وليس فقط في بلدات خط المواجهة”.

وقال اعلام العدو ان ” الوصول إلى حانيتا أو المنارة اليوم لا يقل خطورة عن الوصول إلى “دالات” و”بوفور” (الشقيف) في الماضي”.

صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية اعتبرت ان “إسرائيل” في مأزق، فقد وعدت “سكان” الشمال بأنهم لن يعودوا إلى منازلهم إلا بعد إزالة تهديد قوات الرضوان على طول الحدود، وهو أمر غير مرئي في الأفق حالياً.”

ونقل اعلام العدوعن جنرال الإحتياط في الجيش الصهيوني غيرشون هكوهين” قوله : نصر الله كان ولا يزال أستاذاً في إدارة الصراع والقتال.

وسائل إعلام صهيونية اعتبرت انه “على جبهة لبنان، يختلف الأمر عن جبهة الجنوب مع غزة، في الشمال لا تدوي صفارات الإنذار إلا بعد سقوط الصواريخ والقذائف، حيث يركض الجنود للاحتماء داخل الدبابات ولا يخرجون منها إلا بعد سماع دوي انفجارات والتأكد بأن الحدث انتهى”.

ونقلت عن جندي في الجيش الصهيوني يخدم عند الحدود مع لبنان: لا أعرف ما هو المسموح لنا أن نقوله، لكن ربما ينبغي على كبار المسؤولين الاستماع لنا، هذا ليس وضعًا يمكن احتواؤه.

وسائل إعلام العدو قالت اليوم ان حزب الله اطلق صاروخًا ثقيلاً وسقط داخل مستوطنة لم تسمح الرقابة بنشر اسمها، حيث أحدث أضراراً جسيمة بالمنازل ضمن دائرة قطرها مئة متر.