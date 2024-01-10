مراسل المنار: الطيران المسير المعادي اغار على أطراف بلدة الناقورة بعد غارة نفذها فجرا على احد المنازل في بلدة كفرشوبا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2024 - 10:20

مراسل المنار: الطيران المسير المعادي اغار على أطراف بلدة الناقورة بعد غارة نفذها فجرا على احد المنازل في بلدة كفرشوبا

منذ 2 ساعة 10 January، 2024
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