العناوين

صحيفة الأخبار

– رسالة واشنطن: الحرب بأشكال أخرى

– بلينكن للعدو: أريحونا شمالًا و دمّروا جنوبًا

– حماس قد تنقل الأسرى إلى خارج غزة

صحيفة البناء

– المقاومة تقصف بالمسيرات قيادة الاحتلال في صفد ردًا على اغتيال الطويل

– خسائر الاحتلال في غزة تتفاقم ودبابة تفجِّر خطأ شاحنة متفجرات و36 جنديًا

– واشنطن ترفض وقف إطلاق النار وتحذّر من دعوى جنوب أفريقيا في لاهاي

صحيفة اللواء

– لبنان يسأل الموفدين قبل وصول هوكشتاين: ماذا فعلتم لردع العدوان؟

– باسيل يمضي بالتمايز عن حزب الله.. وزيادة الرواتب غير مدرجة على جدول مجلس الوزراء

– بلينكن يتبنى استراتيجية العدوان.. ومظاهرات “تل أبيب” تدعوه للإفراج عن الأسرى

صحيفة نداء الوطن

– القتل الهادف وقصف الثُكَن يرفعان حماوة الميدان

– منصوري يُمدّد فترة الاستقالة الطوعية لموظّفي هيئة الأسواق المالية

صحيفة الديار

– “عجقة” موفدين غربيين في بيروت للجم التصعيد العسكري… وقواعد الاشتباك الى توسّع

– المقاومة ردّت على الاغتيالات باستهداف قاعدة “دادو” في صفد بالمسيّرات الهجومية

– هوكشتاين يتوجه الى لبنان… والملف الرئاسي يعود أدراجه

صحيفة الجمهورية

– ضغط دولي لوقف التصعيد

– هل اقترب موعد تغيير سعر دولار المصارف؟

– لماذا تلجأ “إسرائيل” إلى الاغتيالات؟

صحيفة النهار

– هوكشتاين يُسابق من بيروت “الإعصار” التصعيدي

– بلينكن: الاستثمار في غزة يحتاج الى مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية

– حرب “إسرائيل” على لبنان مستبعدة… لكن غير مستحيلة!

– لبنان يحضّر لتفاهم يبدأ فور التهدئة في غزة

– كل ليتر من المياه المعبّأة يحوي مئات الآلاف من جزيئات البلاستيك

صحيفة الشرق

– بلينكن يُغطّي إجرام “إسرائيل” وزحمة موفدين في لبنان

الأسرار



صحيفة البناء

خفايا

دعا مرجع أمني الى الانتباه والتروّي في تداول الأنباء التي يجري تبادلها على شبكات التواصل الاجتماعي عن عمليات الاغتيال التي ينفذها جيش الاحتلال بواسطة طائراته المُسيّرة والحرص على عدم التعليق عليها إطلاقاً أو إظهار أيّ معرفة اسم أو صفة من يتمّ ذكرهم مستهدفين، لأنّ هناك عملاً أمنياً استخبارياً يرافق كلّ عملية استهداف يقوم على تداول مجموعة مسؤوليات بصفتها تخصّ المستهدف دون ذكر اسم معيّن ومراقبة المراسلات والتعليقات والمنشورات لجمع معلومات عن النفي والتأكيد للتعرّف على معلومات غير موجودة لدى مخابرات الاحتلال وتصنيفها.

كواليس

علّق مرجع سياسي على كلام رئيس حزب القوات اللبنانية عن انّ “إسرائيل” لن تقبل هذه المرة ببقاء حزب الله جنوب الليطاني وسوف تلجأ للحرب ما لم يتمّ ذلك بدونها، فقال لم نفهم على جعجع هل يقصد دعوة حزب الله للاستجابة بتبنّي التهديد الإسرائيلي أم دعوة “إسرائيل” لشنّ الحرب لأن لا جدوى من الانتظار؟ وقال ألا يقتضي الموقف السيادي القول انّ الوضع داخل الحدود اللبنانية شأن يخصّ اللبنانيين وحدهم وأنّ ايّ اعتداء على لبنان يوحد اللبنانيين في مواجهته مهما كانت خلافاتهم؟

صحيفة اللواء

غمز

يحاول مستشار رسمي إيجاد شروخات بين أطراف نقابية لتأخير الاتفاق على بدل الزيادات ما أمكن من الوقت.

لغز

لم تفلح ضغوط مورست في ملف فساد في إحدى الوزارات، لمنع المتابعة القضائية إلى آخر الشوط.

صحيفة الجمهورية

الرسالة الأساسية لموفد خارجي تمحورت حول ضرورة الفصل بين الحرب والانتخابات الرئاسية.

وعدت ديبلوماسية غادرت بيروت أخيرًا بأن يبقى ملف لبنان من اهتماماتها في موقعها الجديد.

كشف دبلوماسي غربي أنّ مسؤولًا كبيرًا يحمل مشروعًا لحلّ مستدام في المنطقة بطلب مباشر من رئيس الدولة.

المصدر: صحف