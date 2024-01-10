معهد واشنطن: هناك إجماع ساحق في لبنان (99%) على أن الدول العربية يجب أن تقطع فوراً جميع اتصالاتها مع “إسرائيل” احتجاجاً على عملها العسكري في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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January 10 2024 - 03:44

معهد واشنطن: هناك إجماع ساحق في لبنان (99%) على أن الدول العربية يجب أن تقطع فوراً جميع اتصالاتها مع “إسرائيل” احتجاجاً على عملها العسكري في غزة

منذ 39 mins 10 January، 2024
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