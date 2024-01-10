ارتفاع عدد الشهداء إلى 15 جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي تل السلطان برفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2024 - 02:16

ارتفاع عدد الشهداء إلى 15 جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي تل السلطان برفح جنوب قطاع غزة

منذ 36 mins 10 January، 2024
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