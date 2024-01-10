بالفيديو | الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ينشر فاصل تحت عنوان “سيري مسيّرة” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2024 - 02:16

بالفيديو | الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ينشر فاصل تحت عنوان “سيري مسيّرة”

منذ 1 ساعة 10 January، 2024
مسيرات المقاومة
تقارير مصورة - لبنان

نشر الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية  فاصل تحت عنوان “سيري مسيرة”.

المصدر: موقع المنار

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