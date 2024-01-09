أرسل مجاهدو المقاومة الإسلامية برسالة الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، قالوا فيها “يا سيدنا ابتدأتنا بالتحية والسلام وخصصتنا بالدعاء فكان لنا سندا ومددا في الميدان”، وتابعوا “يا سيدنا يا وعد الله الصادق وبأسه الشاهد جنودك قد أعاروا الله جماجمهم”.

وقال المجاهدون في رسالتهم “سماحة العشق يا أبا المجاهدين والشهداء لك منا كل تحية وإكبار”، واضافوا “جنودك رهن اشارتك ليعذب الله بأيديهم الاعداء ويشف صدور قوم مؤمنين”، واكدوا “وعدُنا لكم ولأهلنا الأوفياء أن نبقى أُمناء في حفظ وصية الشهداء”، وتابعوا “يا سيدنا يا حبيبنا يا سيد العشق والنزال منك تعلمنا الشجاعة والاقدام”.

المصدر: الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية