جيش الاحتلال: انفجار طائرة من دون طيار تابعة لحزب الله في مقر القيادة الشمالية في صفد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2024 - 12:48

جيش الاحتلال: انفجار طائرة من دون طيار تابعة لحزب الله في مقر القيادة الشمالية في صفد

منذ 1 ساعة 9 January، 2024
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