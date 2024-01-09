جيش الاحتلال: انفجار طائرة من دون طيار تابعة لحزب الله في مقر القيادة الشمالية في صفد – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 9 2024 - 12:48
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
09 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المقاومة الإسلامية: استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في صفد المحتلة بعدد من المسيرات الانقضاضية
جيش الاحتلال يقر بانفجار طائرة مسيرة أطلقت من لبنان في مقر القيادة الشمالية في صفد
شركة "هاباغ لويد" الألمانية للشحن: الوضع في البحر الأحمر لا يزال خطيرًا وسنواصل الإبحار عبر رأس الرجاء الصالح
مستوطنون صهاينة يتظاهرون أمام مقر لقاء نتانياهو ووزير الخارجية الأميركي في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى
وزير الخارجية المصري: وقف إطلاق النار هو الحل الوحيد لوقف معاناة الشعب الفلسطيني
تواصل التحركات في عدد من الدول العربية والغربية دعمًا للشعب الفلسطيني وتنديدًا بالوحشية الصهيونية بحق أهالي غزة
جيش الاحتلال: انفجار طائرة من دون طيار تابعة لحزب الله في مقر القيادة الشمالية في صفد
منذ 1 ساعة
9 January، 2024
عاجل
القيادة الشمالية
جيش الاحتلال
صفد
التعليقات
ذات صلة
إعلام العدو: إصابة مقر القيادة الشمالية في الرشقة الصاروخية والطائرات المسيرة التي أطلقت من لبنان
إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تحت بند سُمح بالنشر: انفجرت طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله في مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في صفد
إعلام العدو: حالة من الذعر في صفد عقب دوي صفارات الإنذار عدة مرات
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
البث المباشر
إغلاق
مشاهدة