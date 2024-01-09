العناوين

صحيفة الأخبار

ـ إسرائيل: تخبُّط «المرحلة الثالثة»

ـ هوكشتين: مهمتي لا تشمل مزارع شبعا

ـ جواد طويل فتى المقاومة وقائدها… وشهيدها

ـ رمزٌ للصحافيّين المقاوِمين في غزّة: وائل الدحدوح… أيّوب العصر

ـ ثم جاء الطوفان: القرن الأميركي معكوسًا

صحيفة البناء

ـ رعب الشمال يلاحق الاحتلال ويطغى على زيارة بلينكن بعد اغتيال العاروري

ـ المقاومة تُخرِج قاعدة ميرون الاستراتيجية عن العمل والاحتلال يغتال «الطويل»

ـ من شمال غزة صواريخ إلى تل أبيب… والخسائر البشرية تنهك جيش الاحتلال

صحيفة الجمهورية

ـ جهود التبريد تسابق نوايا التصعيد ـ من “الرضوان” إلى “ميرون”.. هذه خيارات “حزب الله”

ـ من سيقتلع الآخر: بايدن أن نتنياهو؟

صحيفة اللواء

-الدبلوماسية الدولية تسابق التدهور الميداني: العودة إلى اتفاقية الهدنة

– تعزية باسيل لقائد الجيش تُنهي القطيعة.. وحزب الله ينعى وسام الطويل مهندس استهداف القاعدة الجوية

صحيفة الديار

ـ «إسرائيل» تحاول ترميم هيبتها المفقودة في «ميرون» باغتيال قيادي في المقاومة

ـ نتنياهو يتوعّد من الشمال… ورئيس مُستوطنة «مرغليوت»: حزب الله أعادنا للعصر الحجري

ـ حراك أميركي «عقيم»… وهوكشتاين يزور لبنان لخفض التصعيد لا وقف الحرب!

صحيفة النهار

ـ “حل ديبلوماسي” على وقع طبول الحرب؟

ـ بلينكن يحمل إلى إسرائيل “توافقًا إقليميًا” لما بعد الحرب

ـ الغارات الإسرائيلية بعد حرب غزة صارت أكثر فتكًا على أهداف في سوريا

صحيفة البناء

ـ خفايا

قال مصدر دبلوماسي على صلة بمتابعة حرب طوفان الأقصى والحروب المتفرعة عنها إن المقاومة في غزة أنجزت مهمتها بإلحاق الهزيمة بالاحتلال مرّتين يوم الطوفان وخلال شهور الحرب فتقدم اليمن ليحجز مقعداً لحرب البحر الأحمر التي تصدّرت الأحداث ولا تزال، واليوم يدخل العراق بثقله ليحجز مقعداً لحربه المرشحة للتصاعد وفي الخلفية دائماً حرب لبنان التي لا تزال بوظيفة إسناد وردع لكل الجبهات، ولكن الغباء الإسرائيلي قد يبقي نار الحرب مشتعلة حتى تأتي لحظة دخول هذه الجبهة بثقلها إلى الميدان وعندها سوف يتغيّر وجه الشرق الأوسط.

ـ كواليس

قال مرجع أمني إنه إذا كان عدد الذين خرجوا من الخدمة في جيش الاحتلال بسبب أزمات عصبية ونفسية بسبب حرب غزة هو أكثر من ألفي جندي وضابط وتسعة آلاف تلقوا المتابعة النفسية، وعدد الذين خرجوا من الخدمة بسبب إعاقة جسدية دائمة هو ثلاثة آلاف، فهل يمكن أن نتخيّل من رقم خمسة آلاف ضابط وجندي يخرجون من الخدمة العدد التقديريّ للقتلى والجرحى أو أن نصدّق الرقم الرسمي لجيش الاحتلال، فيما يفترض لعدد الذين خرجوا من الخدمة أن يمثل ربع المصابين في الحرب الذين يُفترض أن يصل عددهم على هذا الأساس إلى أكثر من 20 ألفاً.

صحيفة الجمهورية

ـ تترقب أوساط بارزة زيارة موفد أجنبي تكتسب أهمية ما دفعها إلى تجنب الكلام عن استحقاق حساس.

ـ طلب مسؤول غربي كبير من رئيس دولة إقليمية إبعاد مسؤولي منظمة فلسطينية من أراضيها.

ـ لوحظ وجود محازبين قدامى لتيار لازموا مسؤولًا غير مدني في مناسبة حزينة ألمّت به.

صحيفة اللواء

ـ همس

فوجئت أوساط ديبلوماسية بالنبرة العالية في تصريح مسؤول لبناني بارز على خلفية الإتصالات الدولية الناشطة مع لبنان حول الوضع المتوتر في الجنوب!

ـ لغز

إستبعد مرجع أمني أن تكون عملية «الهكر» لأجهزة المطار قد تمت من الداخل، وذلك نتيجة التحقيقات التي أجراها أكثر من جهاز أمني وتقاطع المعلومات بينهم!

صحيفة النهار

ـ طلبت السفيرة الأميركية الجديدة ليزا جونسون مواعيد للقاء المسؤولين اللبنانيين بدءًا من هذا الأسبوع.

ـ لاقت مبادرة نائب بيروتي ترحيبا في دار الفتوى حيال مساهمته في انشاء صندوق لتأمين الخدمات والمساعدات الطبية للمشايخ والأئمة في العاصمة.

ـ توقف رجال قانون امام خبير دستوري يكثر من الاطلالات أنَّه سبق أن اعد لكتلة نيابية أكثر من طعن أمام المجلس الدستوري ولم يتم قبول أي منها.

المصدر: صحف