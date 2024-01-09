شهيد وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً سكنياً غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 9 2024 - 07:48
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المقاومة الإسلامية تشيع بعد ظهر اليوم الشهيد القائد وسام حسن طويل (الحاج جواد) في بلدته خربة سلم
وزير خارجية العدو للقناة 14 الصهيونية: نتحمل مسؤولية اغتيال القيادي في حزب الله وسام طويل وهذا جزء من الحرب
العدوان الصهيوني على غزة المدعوم من الدول الغربية يتواصل لليوم الـ95 والمقاومة تتصدى لتوغلات العدو على مختلف المحاور
شهيد وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً سكنياً غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
منذ 2 ساعة
9 January، 2024
عاجل
غارات صهيونية
غزة
مخيم النصيرات
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