اعلن وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت في حديث لصحيفة “وول ستريت جورنال” ان الجيش الصهيوني “بدأ التحول من مرحلة القتال المكثف في غزة نحو أنواع مختلفة من العمليات الخاصة” على حد تعبيره، معتبرا ان “التكتيكات العسكرية ستحتاج إلى التعديل، وسيستغرق الأمر بعض الوقت”.

واعتبر ان “حجم هجوم حماس يوم 7 تشرين الاول هزّ بعنف إحساس الإسرائيليين بالأمن وغيّر نظرتهم إلى العالم حولهم”.

وقال ” أننا نقاتل محوراً وليس عدواً واحداً. إسرائيل لا تواجه حماس فحسب، بل حزب الله أيضا.. وإيران تقوم ببناء قوة عسكرية حول إسرائيل من أجل استخدامها ضدنا”.

المصدر: مواقع اخبارية