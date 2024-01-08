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January 8 2024 - 06:52

انخفاض درجة الحرارة بكامتشاتكا بأقصى الشرق الروسي إلى 40 تحت الصفر

منذ 3 ساعة 8 January، 2024
كامتشاتكا بأقصى الشرق الروسي
أخبار دولية - روسيا

سجلت درجات الحرارة في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي انخفاضا حتى 40 درجة تحت الصفر، وهي ظاهرة مناخية غير معتادة في هذه المنطقة في هذه الفترة من السنة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية بكامتشاتكا إنه “في بداية شهر كانون الثاني/ يناير، بدأ الطقس الشديد البرودة في معظم مناطق كامتشاتكا، وفي المناطق الوسطى من شبه الجزيرة، فانخفضت درجات الحرارة إلى 40 درجة تحت الصفر”.

وأوضحت الوكالة أن درجات البرودة التي تم تسجليها ليست قياسية ولكنها أيضا ليست درجات حرارة معتادة في هذه المنطقة وفي هذه الفترة من السنة.

المصدر: وكالة تاس الروسية

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