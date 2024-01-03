الشهيد المجاهد علي أحمد سعد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2024 - 11:20

الشهيد المجاهد علي أحمد سعد

منذ 40 mins 3 January، 2024
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شهداء على طريق القدس

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المصدر: موقع المنار

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