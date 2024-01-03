طوفان الاقصى| إرتفاع نسب الإصابة بالأمراض النفسية والعقلية عند الجنود الصهاينة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2024 - 11:18

طوفان الاقصى| إرتفاع نسب الإصابة بالأمراض النفسية والعقلية عند الجنود الصهاينة

منذ 47 mins 3 January، 2024
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

المصدر: موقع المنار

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