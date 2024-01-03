تواصل قوات الاحتلال الصهيوني تنفيذ محرقة غزة، لليوم الـ 89 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام، أن”طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف – اليوم الأربعاء- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى”.

وارتقى 3 شهداء وأصيب 10 جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة النحال في خربة العدس شمالي رفح.

شنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على شكل حزام ناري غربي وجنوبي مدينة خانيونس.

وأفاد المركز، بتواصل القصف الصهيوني الجوي المكثف على أحياء: قيزاني رشوان والنجار وبطن السمين جنوبي وغربي خان يونس.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات طالت مخيمات النصيرات والبريج والمغازي وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال بعنف مخيم النصيرات مستهدفة منطقة بلوك سي ومحيطي المدخل الرئيس ومدرسة خالد وشارع العشرين ومنازل بمخيم 2 محيط مسجد الشقاقي والمناطق الشمالية للمخيم.

وارتقى شهداء وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا خلف مدارس “أونروا” شرقي المغازي.

وقصفت مدفعية الاحتلال الطابق الأخير بعمارة سكر على شارع صلاح الدين مقابل مدخل البريج

التوغلات

وتواصل قوات الاحتلال توغلاتها في عدة محاور بقطاع غزة، وسط اشتباكات ضارية تشهدها تلك المناطق.

وأفادت مصادر صحفية، أن قوات الاحتلال تنفذ جرائم مروعة داخل مناطق التوغل، تشمل إعدامات ميدانية ومداهمة منازل ومنشآت ونهبها وتدميرها، وحصار آلاف المواطنين في منازلهم وحرمانهم من التزود بالطعام أو الماء أو الخدمات الصحية، وهناك إصابات وشهداء في المنازل والشوارع ولا تستطيع الطواقم الطبية انتشالهم، كما أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات اعتقال عشوائية ضد المواطنين يتخللها عمليات تنكيل واسعة.

المصدر: قناة المنار + مواقع