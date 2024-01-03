طيران الاحتلال ينفذ أحزمة نارية شرقي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وخانيونس جنوبا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2024 - 08:04

طيران الاحتلال ينفذ أحزمة نارية شرقي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وخانيونس جنوبا

منذ 22 mins 3 January، 2024
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