وصول إصابتين لمشفى ناصر جراء قصف منزل لعائلة ماضي في قيزان النجار جنوب خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2024 - 08:02

وصول إصابتين لمشفى ناصر جراء قصف منزل لعائلة ماضي في قيزان النجار جنوب خانيونس

منذ 1 ساعة 3 January، 2024
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