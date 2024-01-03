دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 2-1-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 11:30 شنّ هجومٍ جوّيٍّ على مقر القيادة 91 المُستحدَث للعدو الإسرائيلي في إيليت (شمال شرق صفد) بمسيّرة انقضاضيّة وإصابة هدفها بدقّة.

2- الساعة 15:00 استهداف موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 15:30 استهداف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

4- الساعة 16:25 استهداف التجهيزات التجسّسيّة المستجدّة التي وضعها العدو على رافعات قرب ثكنة راميم بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

5- الساعة 22:25 استهداف مجموعة ‏من جنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة المناسبة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.‏

6- الساعة 23:00 بعد سحب ‏العدو الإسرائيلي لقتلاه وجرحاه الذين تمّ استهدافهم سابقًا في محيط موقع المرج، استهداف مجموعة جديدة من ‏جنود العدو الإسرائيلي قدِمت لتُعاين المكان بالأسلحة الموجّهة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.‏

– القطاع الغربي:

1- الساعة 9:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وإيقاع أفراده بين قتيل وجريح.

2- الساعة 15:00 استهداف موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 17:35 استهداف تموضع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.

4- الساعة 18:00 استهداف ثكنة ميتات ‏بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.

المصدر: موقع المنار