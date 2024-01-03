دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 2-1-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 11:30 شنّ هجومٍ جوّيٍّ على مقر القيادة 91 المُستحدَث للعدو الإسرائيلي في إيليت (شمال شرق صفد) بمسيّرة انقضاضيّة وإصابة هدفها بدقّة.
2- الساعة 15:00 استهداف موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.
3- الساعة 15:30 استهداف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.
4- الساعة 16:25 استهداف التجهيزات التجسّسيّة المستجدّة التي وضعها العدو على رافعات قرب ثكنة راميم بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.
5- الساعة 22:25 استهداف مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة المناسبة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.
6- الساعة 23:00 بعد سحب العدو الإسرائيلي لقتلاه وجرحاه الذين تمّ استهدافهم سابقًا في محيط موقع المرج، استهداف مجموعة جديدة من جنود العدو الإسرائيلي قدِمت لتُعاين المكان بالأسلحة الموجّهة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 9:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وإيقاع أفراده بين قتيل وجريح.
2- الساعة 15:00 استهداف موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.
3- الساعة 17:35 استهداف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.
4- الساعة 18:00 استهداف ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.
المصدر: موقع المنار