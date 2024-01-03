نعت حركة المقاومة الإسلامية في العراق – حركة النجباء الشهيد القائد صالح العاروري ورفاقه، وقالت في بيان لها الثلاثاء “شهيد آخر وكوكب جديد يضاف الى كوكبة الشهداء التي ترتقي في طريق المعركة الكبرى ضد العدو الصهيوأمريكي المارق بنيران الغدر، ألا وهو نائب رئيس المكتب السياسي للمقاومة الإسلامية حركة حماس الشيخ صالح العاروري الذي مضى شهيدا سعيدا محتسبا”.

وتابع البيان “نقدم مباركتنا مشفوعة بموقفنا الثابت والمستمر مع القضية الفلسطينية بشكل عام ومع رجال المقاومة الإسلامية حماس بشكل خاص”، واضاف “نعلن وقوفنا التام مع كل تطلعات الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل الحرية والاستقلال وطرد الاحتلال الصهيوني المقيت”، وقال “نؤكد أننا في المقاومة الإسلامية حركة النجباء موقفنا ثابت وواضح ودائم لنصرة الحق ضد الباطل مهما كان الثمن”.

المصدر: بريد الموقع