تواصل قوات الاحتلال الصهيوني تنفيذ محرقة غزة، لليوم الـ 88 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار .

تجدد القصف البري والجوي الإسرائيلي على محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة، في وقت استأنف فيه الاحتلال قصفه المدفعي شرقاً.

ولا تزال أصوات اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال تسمع في محاور التوغل شمال قطاع غزة، حيث ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنّ القصف المدفعي من دبابات الاحتلال لا يزال مستمرا على مناطق عدّة بمدينة خانيونس جنوبي القطاع.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال شمالي غربي النصيرات، وسط القطاع، وكذلك في حييّ التفاح والدرج، شمال شرق مدينة غزة، فيما قصفت زوارق الاحتلال بكثافة شاطئ مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن”غارات عنيفة استهدفت مناطق غرب مدينة خانيونس، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال شمالي مخيم المغازي وسط القطاع”.

وأشارت الوسائل نفسها، إلى أن” زوارق الاحتلال الحربية أطلقت قذائفها بكثافة تجاه شاطئ المحافظة الوسطى لقطاع غزة، فيما شنت طائرات الاحتلال حزاما ناريا شرق خانيونس جنوبيّ القطاع”.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال إسرائيلي لمنزل عائلة كراجة في مخيم 1 وسط النصيرات.

وذكرت وسائل إعالم فلسطينية أن”طيران الاحتلال شنّ غارات عنيفة على وسط مدينة خانيونس، بينما قصفت زوارقه الحربية شاطئ دير البلح”.

واستهدفت غارات عنيفة لطيران الاحتلال الإسرائيلي أحياء وسط مدينة خانيونس، فيما استهدف قصف مدفعي للاحتلال الأحياء الشمالية للمدينة.

كما وأطلقت طائرات الاحتلال النار تجاه المنطقة الشرقية لمخيم البريج تزامناً مع توغل آلياته في المنطقة.

المصدر: قناة المنار + مواقع