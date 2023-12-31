كتائب القسام تُسقط طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2) كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت لاهيا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2023 - 18:54

كتائب القسام تُسقط طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2) كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

منذ 25 mins 31 December، 2023
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