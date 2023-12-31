‫استشهاد أكثر من 68 فلسطينياً وإصابة العشرات بقصف الاحتلال على حي الزيتون وفي محيط جامعة الأقصى بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 31 2023 - 18:54

‫استشهاد أكثر من 68 فلسطينياً وإصابة العشرات بقصف الاحتلال على حي الزيتون وفي محيط جامعة الأقصى بمدينة غزة

منذ 34 mins 31 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة