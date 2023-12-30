وسائل إعلام العدو: الإعلان عن إصابة 24 جندياً “إسرائيلياً” خلال ال 24 ساعة الماضية منهم 19 جندياً في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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December 30 2023 - 20:14

وسائل إعلام العدو: الإعلان عن إصابة 24 جندياً “إسرائيلياً” خلال ال 24 ساعة الماضية منهم 19 جندياً في قطاع غزة

منذ 24 mins 30 December، 2023
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