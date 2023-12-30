المجلس المحلي في الجليل الأعلى: خمس عمليات إطلاق تنوّعت بين إطلاق صواريخ كاتيوشا وإطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2023 - 20:14

المجلس المحلي في الجليل الأعلى: خمس عمليات إطلاق تنوّعت بين إطلاق صواريخ كاتيوشا وإطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان اليوم

منذ 2 ساعة 30 December، 2023
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