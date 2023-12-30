مدفعية الإحتلال تستهدف مأذنة جامع البلد القديم في دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2023 - 16:18

مدفعية الإحتلال تستهدف مأذنة جامع البلد القديم في دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 39 mins 30 December، 2023
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