مدفعية الإحتلال تستهدف مأذنة جامع البلد القديم في دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2023 - 16:18
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العدوان الصهيوني على غزة يتواصل لليوم الـ85 على التوالي والمقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لجيش العدو على مختلف المحاور
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث يوم الأربعاء المقبل الساعة 6 مساء في الاحتفال التكريمي الذي يقيمه حزب الله في الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما
مدفعية الإحتلال تستهدف مأذنة جامع البلد القديم في دير البلح وسط قطاع غزة
منذ 39 mins
30 December، 2023
عاجل
القصف الصهيوني
دير البلح
غزة
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