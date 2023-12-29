طوفان الاقصى| تحديات الحصار على أهل غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2023 - 11:50

طوفان الاقصى| تحديات الحصار على أهل غزة

منذ 40 mins 29 December، 2023
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

المصدر: موقع المنار

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