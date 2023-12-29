قوات الاحتلال تحرق سيارة بعد مداهمة بلدة رافات قضاء رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2023 - 02:50

قوات الاحتلال تحرق سيارة بعد مداهمة بلدة رافات قضاء رام الله

منذ 51 mins 29 December، 2023
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