وكالة الأنباء السورية: وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2023 - 23:34

وكالة الأنباء السورية: وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق

منذ 1 ساعة 28 December، 2023
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