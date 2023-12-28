اعلام العدو: حتى الآن من الصعب القول إننا حققنا شيئا ما بالمعركة في الشمال – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2023 - 21:54

اعلام العدو: حتى الآن من الصعب القول إننا حققنا شيئا ما بالمعركة في الشمال

منذ 9 mins 28 December، 2023
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