إصابة مستوطنين صهاينة بعملية طعن على حاجز مزموريا الاسرائيلي شرق بيت لحم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 28 2023 - 21:54

إصابة مستوطنين صهاينة بعملية طعن على حاجز مزموريا الاسرائيلي شرق بيت لحم بالضفة المحتلة

منذ 10 mins 28 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة