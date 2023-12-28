‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا ‌‌‌‏موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة. – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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December 28 2023 - 16:28

‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا ‌‌‌‏موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.

منذ 29 mins 28 December، 2023
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