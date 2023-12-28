تواصل قوات الاحتلال الصهيوني تنفيذ محرقة غزة، لليوم الـ 83 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ إعدامات ميدانية وجرائم مروعة في مناطق التوغل في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام، أن”طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف – اليوم الأربعاء- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى”.

وأصيب عدد من المواطنين بعد استهداف أرض زراعيه يسكنها عدد من النازحين بالخيام في الزهور شمال رفح.

وارتقى شهداء وأصيب آخرون إثر استهداف الاحتلال منزلًا وسيارة مدنية في حي المشاعلة بدير البلح وسط القطاع.

وذكرت مصادر طبية بوصول 17 شهيدًا إثر غارات صهيونية ليلة البارحة وفجر اليوم في النصيرات ودير البلح والمغازي وسط قطاع غزة.

وتواصل القصف المدفعي تجاه أرجاء متفرقة من وسط خانيونس وشرقها.

وأفادت مصادر عائلية عن استشهاد 4 شبان وهم أحمد حسن ابوشقرة وابني شقيقه حسن ومحمد نعيم حسن أبو شقرة، وابن شقيقته محمد سمير عبدالغفور، جراء قصف إسرائيلي على منزل الشيخ حسن ابوشقرة في الشيخ ناصر بخانيونس، مساء أمس، ولم تصل جثامينهم للمشفى لتعذر وصول سيارات الإسعاف إلى المنطقة.

التوغلات

وتواصل قوات الاحتلال توغلاتها في عدة محاور بقطاع غزة، وسط اشتباكات ضارية تشهدها تلك المناطق.

وأفاد المركز الفلسطيني، أن” قوات الاحتلال تنفذ جرائم مروعة داخل مناطق التوغل، تشمل إعدامات ميدانية ومداهمة منازل ومنشآت ونهبها وتدميرها، وحصار آلاف المواطنين في منازلهم وحرمانهم من التزود بالطعام أو الماء أو الخدمات الصحية، وهناك إصابات وشهداء في المنازل والشوارع ولا تستطيع الطواقم الطبية انتشالهم، كما أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات اعتقال عشوائية ضد المواطنين يتخللها عمليات تنكيل واسعة”.

المصدر: مواقع