إعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في إفن مناحم، زرعيت، شتولا، وشوميرا بالجليل الغربي خشية تسلل مسيّرات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 28 2023 - 10:16

إعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في إفن مناحم، زرعيت، شتولا، وشوميرا بالجليل الغربي خشية تسلل مسيّرات

منذ 56 mins 28 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة