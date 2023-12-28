بالفيديو | جانب من المواجهات المندلعة بين الشبان وقوات الاحتلال وسط مدينة رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2023 - 03:08

بالفيديو | جانب من المواجهات المندلعة بين الشبان وقوات الاحتلال وسط مدينة رام الله

منذ 52 mins 28 December، 2023
جانب من اقتحام قوات الاحتلال لدوار المنارة وسط رام الله
جانب من اقتحام قوات الاحتلال لدوار المنارة وسط رام الله
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي وسط مدينة رام الله.

المصدر: وكالات

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