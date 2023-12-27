بلدية “كريات شمونة”: التعليمات لمن بقي في المنطقة بالبقاء هذه الليلة بالقرب من المناطق المحمية والامتثال لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية والجيش الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2023 - 20:28

بلدية “كريات شمونة”: التعليمات لمن بقي في المنطقة بالبقاء هذه الليلة بالقرب من المناطق المحمية والامتثال لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية والجيش الإسرائيلي

منذ 1 ساعة 27 December، 2023
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