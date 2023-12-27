إعلام العدو: القبة الحديدية اعترضت فقط 3 صواريخ من الصلية التي أطلقها حزب الله، حيث أصابت باقي الصواريخ المنازل والشوارع في كريات شمونه وألحقت أضرارا بالممتلكات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2023 - 20:28

إعلام العدو: القبة الحديدية اعترضت فقط 3 صواريخ من الصلية التي أطلقها حزب الله، حيث أصابت باقي الصواريخ المنازل والشوارع في كريات شمونه وألحقت أضرارا بالممتلكات

منذ 1 ساعة 27 December، 2023
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