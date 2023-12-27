طيران الاحتلال يشنّ أحزمة نارية عنيفة على جباليا البلد ومحيطها شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 27 2023 - 03:28

طيران الاحتلال يشنّ أحزمة نارية عنيفة على جباليا البلد ومحيطها شمال قطاع غزة

منذ 57 mins 27 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة