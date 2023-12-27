قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2023 - 00:08
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تواصل العدوان الصهيوني المدعوم من الغرب على غزة لليوم الـ 81 وارتفاع عدد الشهداء إلى نحو 21 ألفاً والجرحى إلى 55 ألفاً
إشتباكات ضارية تخوضها المقاومة ضد الإحتلال الصهيوني في منطقة شارع النفق بغزة وفي شرق خانيونس ومخيم البريج
قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة المحتلة
منذ 50 mins
26 December، 2023
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