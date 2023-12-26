آخر الاجواء في مناطق الجنوب اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2023 - 18:40

آخر الاجواء في مناطق الجنوب اللبناني

منذ 19 mins 26 December، 2023
لبنان

تطورات هذا اليوم وآخر الاجواء في الجنوب اللبناني مع مراسل المنار

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