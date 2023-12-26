شركة الاتصالات الفلسطينية: انقطاع كامل لخدمات الاتصالات الثابتة والانترنت عن قطاع غزة بسبب استمرار العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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December 26 2023 - 18:40

شركة الاتصالات الفلسطينية: انقطاع كامل لخدمات الاتصالات الثابتة والانترنت عن قطاع غزة بسبب استمرار العدوان

منذ 34 mins 26 December، 2023
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